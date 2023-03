El caso del cambio de sede de España a Países Bajos por parte de Ferrovial está provocando interesante debates. Uno de ellos es el relacionado con el compromiso que debe tener una multinacional con "el país que le ha hecho rico y le ha permitido prosperar". Así lo ha planteado Iñaki López en Más Vale Tarde al catedrático en Economía, José María O'Kean. Pero el economista ha asegurado que tal compromiso no existe y que ahora las empresas son "anacionales".

El caso de Ferrovial recuerda a lo que ocurrió en 2011 con Zara Home online, que llegó a cotizar en Irlanda. Pero el grupo de Inditex reculó en su momento y volvió a España. "Teniendo en cuenta que Ferrovial se ha hecho grande gracias a los concursos públicos españoles, ¿volverán?", ha preguntado López a O'Kean.

Hay una diferencia entre Inditex y Ferrovial y es que la primera tiene "un mercado interno muy fuerte en España", ha respondido el economista. "España le compra mucho", ha añadido. Sin embargo, en el segundo caso esto no sucede. "Casi no hace nada en España. Todo lo que hace, gestión de autopistas o de aeropuertos, está fuera de España. Las relacionadas con la construcción y la obra pública también la hacen fuera del país, por tanto, no tienen ningún interés", ha asegurado O'Kean.

Después, el economista ha explicado que "las empresas de hoy, después de ese periodo que hemos tenido de economía global, son empresas 'anacionales', no son multinacionales". En España, Ferrovial es la primera que ha dado ese salto a la "anacionalidad". "Todas las tecnológicas son anacionales. No quieren pagar impuestos en ningún lado", ha agregado. Y no se queda solo ahí, estas "están por encima de los gobiernos". "En algunos casos, incluso manejan las telecomunicaciones y las normas de seguridad", ha apuntado.

Para esto, parece que no hay solución, sostiene el catedrático, ya que "este es un mundo que hay que regular, pero es muy difícil". "Necesitas un poder mundial y que todos estén de acuerdo para hacerlo. Pero como está la cosa, me parece a mí que vamos a tardar mucho", ha opinado.