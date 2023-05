El nutricionista Pablo Ojeda no ha querido entrar en "polémica" sobre el kebab precintado por presencia de cucarachas, suciedad y alimentos en mal estado, pero ha asegurado que la grasa que aparece en las imágenes no es solo de "13 horas trabajando" y que "llevaba mucho tiempo ahí". No obstante, el experto ha dado varios consejos en Más Vale Tarde para evitar el riesgo a la hora de comer fuera.

Ojeda ha señalado que lo que más le "preocupa son las contaminaciones cruzadas". "Yo cuando voy a un bar siempre me fijo en las vitrinas", ha explicado. Ahí no tiene que haber "comida cocinada y comida cruda juntas", y las vitrinas tienen que estar "siempre cerradas y mantengan el frío". Y por último, hay que asegurarse de que los alimentos "no estén superpuestos".

Además, el nutricionista ha recomendado mirar si el local ha pasado la inspección, el tipo de licencia... Pero también cree que es muy importante fijarse en "los aires acondicionados, mirad si las rejillas están limpias".

También ha sostenido que la manipulación de alimentos por parte de las personas puede ser peligrosa si no se aplican las medidas de higiene. "Por las manos se transmiten muchos virus", ha advertido. Asimismo, las tablas a la hora de cortar también pueden tener riesgos si no se limpian bien y lo mismo con los aceites si no se cambian con frecuencia.