Un kebab situado en Fuencarral (Madrid) fue precintado a mediados de mayo por la Policía Municipal de Madrid por motivos sanitarios. La tienda estaba llena de suciedad, grasa e insectos como las cucarachas, según se ve en los videos subidos por los agentes. No obstante, tras subsanar las deficiencias, el kebab ha reabierto solo un día después de pasar la inspección sanitaria.

Más Vale Tarde ha estado este martes en el local para comprobar la mejora y ha podido hablar con su responsable, Ashad. Ashad ha asegurado que esas "imágenes no son tanto como parece". "Yo creo que no era para tanto", ha repetido a lo largo de la entrevista el dueño del local. Además, ha sostenido que "la grasa no estaba afectando a los alimentos" ya que "estaban tapados".

Sobre si esto ha afectado a su local, el dueño ha asegurado que "gracias a Dios, no era para tanto. No ha afectado mucho". "Lo que pasa es que estábamos haciendo reforma y limpieza también. En un día, no puedes hacer magia", ha señalado Ashad. "Hay veces que después de mucho trabajo, no se limpiaba tanto, y también hay congeladores grandes y puede haber suciedad detrás de los mismos", se ha justificado.