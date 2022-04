Tras la intervención de Eduardo Inda en Más Vale Tarde y quien, según Cristina Pardo, este miércoles publicará en su medio Okdiario algunas "historias sanguinolentas" sobre el rey emérito; ha entrado en directo el periodista y escritor, Javier Sardá, para hablar sobre qué pasó después de la caída del rey Don Juan Carlos en Botsuana.

Pero antes de iniciar su conexión, el escritor ha advertido a la presentadora que era "difícil superar lo de las historias sanguinolentas del emérito", que ha prometido Eduardo Inda. "No te minusvalores", le respondía Cristina Pardo, "que tú has hecho Crónicas Marcianas e Inda no". En el vídeo principal de la noticia te dejamos este divertido pique entre Javier Sardá y la periodista, que ha terminado en risas.