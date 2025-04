El pronóstico de Gonzalo Bernardos sobre EEUU tras los aranceles de Trump: "Les viene lo peor que han visto en muchísimos años"

Donald Trump ya ha puesto en marcha su plan arancelario contra el mundo, subiendo las tasas a prácticamente todos los países del mundo. No obstante, Gonzalo Bernardos ha pronosticado en Más Vale Tarde que esta estrategia va a hacer pasar a Estados Unidos sus peores años económicos.

"Trump ganó las elecciones y expuso su política económica. Los mercados financieros lo suspendieron y lo llevaron a un 4. Hoy le han puesto un 0. Los lobby cercanos al partido republicano están haciendo su agosto en abril. Les están contratando muchísimas empresas. Quieren influir mucho para cambiar la política de Donald Trump", ha aseverado.

El economista ha aventurado un futuro similar al de Liz Truss, efímera primera ministra británica, para Trump si no recula en sus aranceles: "Las represalias que van a hacer China y Europa van a ser fatales para la economía norteamericana. A Donald Trump se le está poniendo cara de Liz Truss, la primera ministra más breve del siglo XXI en el Reino Unido. Porque en un entorno de excesivo déficit público e inflación, bajó los impuestos. Le suspendieron y desapareció".

No obstante, Bernardos ha pronosticado una retirada de los aranceles de Trump porque, en el caso contrario, esperan al país uno de los peores momentos económicos de su historia: "Ojo que esto no queda así. Pronto vamos a ver recular a Donald Trump o veremos convertir Estados Unidos en un polvorín empresarial. Sí, Estados Unidos va camino de la recesión. Así lo han dicho los mercados financieros. Pero España no, solo afecta el 0,11% del PIB. En la Cámara del Comercio, 0,27% No tenemos que alarmarnos excesivamente. En Estados Unidos sí, les viene lo peor de lo peor que han visto en muchísimos años porque es un barco que no tiene patrón y está tratando de navegar en contra del viento".