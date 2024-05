El chef Carlos Maldonado y el nutricionista Pablo Ojeda van a preparar esta tarde en Más Vale Tarde lo que se llaman 'hamburguesas deluxe', aunque Ojeda reconoce venir "sólo" de espectador. Maldonado cuenta cómo es su "hamburguesa perfecta" que vienen cocinadas nada más y nada menos que en aroma de bacón.

"Sí, me ha venido arriba, he tostado el pan en esa grasa de bacón ahumado.... Y es que no vamos a comer todos los días hamburguesa, entonces para un día que la comemos, la gozamos", explica el chef.

Ante esto, Iñaki López lo tiene claro y le dice bromeando: "Tengo que ver si se todavía se pueden adoptar mayores de edad para echar a uno de mis hijos y quedarme contigo", bromea el presentador. Sin embargo, no parece una buena idea ya que Maldonado confiesa que "en casa, doy mucha lata... Si no, díselo a mi mujer".