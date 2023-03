La presentadora y actriz Laura Valenzuela ha muerto este viernes a los 92 años después de pasar varios días ingresada en un hospital madrileño. En Más Vale Tarde, la periodista María Eugenia Yagüe, ha analizado la carrera de Valenzuela, quien fuera uno de los rostros más conocidos de la televisión española en los 60.

Para Yagüe fue "absolutamente rompedora". "Era muy moderna para lo que había entonces, tenía soltura y una imagen más natural y europea de lo que se llevaba entonces en España", cuenta, refiriéndose a un tiempo en el que las mujeres se las relegaba al ámbito familiar, para dedicarse al cuidado de la casa y de los hijos.

"Laura llegó con esa frescura y espontaneidad, sin ser enchufada de nadie, por méritos propios". Y es que, según Yagüe, alguien en TVE se dio cuenta de que podía ser un modelo diferente a lo que se llevaba entonces: "Ella reinó en ese terreno durante muchos años porque no había otra. Lo hizo bien y no era una señora vampiresa de las que enseñan todo. Era moderna, normal y atractiva pero no provocadora ni rancia"

Como ha explicado la periodista, "la retiró el que fuera su novio para casarse". En el año 71, se despidió de la pequeña y gran pantalla para dedicarse a su familia, pero "en el fondo siempre le hubiera gustado volver", explica Yagüe.