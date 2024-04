Iñaki López ha estado retransmitiendo toda la tarde el periplo de la gabarra del Athletic Club a lo largo de su rúa por la ría de Bilbao para celebrar el título de la Copa del Rey. En el vídeo sobre estas líneas, el presentador explica cómo serán los últimos pasos del festejo, donde los jugadores desembarcarán en el Ayuntamiento para luego ofrecer el título a la afición.

Iñaki aprovecha la conexión para acordarse de los chipirones en su tinta que han cocinado Carlos Maldonado y Pablo Ojeda en el plató de Más Vale Tarde: "Solo espero que te hayan dado chipirones buenos, a ver si Carlos te va a dar alguna jibia del tamaño del kraken", comenta. Además, muestra el "menú de deportistas" que ha dado el Athletic Club a los periodistas, donde se incluye una tarta que "no sé si Ojeda me habría aprobado".

Además, le manda un recado a Carmen Morodo: "Allí está la trainera del Athletic y algún remero me ha preguntado por ti", afirma Iñaki, que le asegura a la periodista que "esos remeros remontaban el Manzanares por ti". El presentador de Más Vale Tarde, sin embargo, no se ha percatado de que la conexión continuaba y le han pillado 'in fraganti' comiéndose la tarta: "Agradezco enormemente que me aviséis cuando me hayáis quitado de antena", ironiza.