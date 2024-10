El estruendo generado en torno a los audios del rey Juan Carlos I y Bárbara Rey también ha llegado al mismo emérito. Así lo ha confirmado este lunes en Más Vale Tarde la periodista especializada en la Casa Real española Pilar Eyre. "Él se ha enterado perfectamente", puesto que asegura "está muy bien de cabeza" a pesar de su edad.

Eyre sostiene que está al tanto de la "prensa todos los días", al tiempo que dice que "está muy bien informado por teléfono". Precisamente, la escritora asegura que "habla con muchas señoras, por cierto", de hecho, subraya que "el 90% de sus interlocutores son mujeres".

A pesar de conocer a la perfección el revuelo generado, Eyre explica que "a él las cuestiones de cama, de sexo, no le importaron nunca". Incluso, recuerda que cuando se publicó uno de sus libros, 'La Soledad de la Reina', Juan Carlos I "hacía bromas": "¿Cuántas mujeres dice esta catalana con las que me he acostado? ¿Con 1500? Pues como Julio Iglesias", parafrasea la periodista. De hecho, aseguraque "esto, además es un timbre de gloria para el tipo de hombre que es don Juan Carlos"