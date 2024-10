La periodista y escritora Pilar Eyre ya había relatado en varios de sus libros la movida vida amorosa de Juan Carlos I, sin embargo, en los últimos días las pruebas han salido a la luz. Eso sí, la reina Sofía ya lo sabía, pues en una ocasión lo pilló con una mujer. Este episodio remonta a cuando el actual rey Felipe VI y sus hermanas -Elena y Cristina- eran todavía niños.

Juan Carlos I se encontraba alojado en "la casa de un noble" en los Montes de Toledo disfrutando de un fin de semana de cacería y la reina Sofía decidió "darle una sorpresa" acercándose a la finca, ha contado este lunes en Más Vale Tarde Eyre. A pesar de los 'esfuerzos' del chófer para evitar ir hasta el lugar, doña Sofía se fue hasta allí junto a los niños.

Una vez llegaron al lugar, vieron que "no había nadie", pero Sofía "bajó del coche" y empezó a llamar porque "tonta no es". Cesó en su intento y se volvió a meter en el coche para volver a Madrid. Justo en ese momento, "apareció por una esquina el pastor alemán de don Juan Carlos, que se llamaba 'Moro'". Los niños lo vieron y empezaron a gritar: "¡Papá, está aquí". Doña Sofía fue a comprobarlo y "llamó con más fuerza".

El dueño de la casa abrió, finalmente, la puerta pero trató de que la reina no accediese al interior. No obstante, al ver que "en la escalera de arriba estaban los guardias personales de don Juan Carlos", "apartó" al amigo de su marido y "subió hecha una furia". No saben muchos más detalles de la historia, pero Eyre ha dejado claro que "no era Sara Montiel" tal y como se había señalado en alguna ocasión, sino que "era una señora de la aristocracia".