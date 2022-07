La ministra de Educación y nueva portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha reconocido en Más Vale Tarde haber recibido "positivamente" los cambios que ha realizado Pedro Sánchez en el seno de la formación, a pesar de los sondeos que sitúan como ganador al PP de las próximas elecciones generales.

"Leo diariamente sondeos, pero la responsabilidad y la obligación del Gobierno es trabajar para tener una rentabilidad social, para solucionar problemas. No estamos trabajando para tener una rentabilidad electoral", ha afirmado Alegría, que ha respondido a Feijóo tras afirmar que el PSOE está "en crisis": "El PSOE cambia para seguir creciendo, el PP cambió para no hablar de la corrupción. No deja de ser curioso que el señor Feijóo cuando aparece se dedique a hablar mal de este Gobierno".

En este sentido, ha asegurado que el Gobierno de coalición no ha contemplado "ni un sí" del PP "en todo este tiempo" a pesar de haber realizado más de 150 propuestas "muy distintas". "Son leyes fundamentales que están mejorando la vida de los ciudadanos y para las que no hemos contando con el apoyo del PP", ha aseverado.

Sobre la relación del PSOE y Unidas Podemos en el Gobierno de coalición, Alegría ha asegurado que está "en un buen punto" y prueba de ello son las 150 propuestas aprobadas. "Creo que desde el primer momento se han puesto sobre la mesa medidas y soluciones dedicadas a mejorar la vida de la ciudadanía", ha zanjado.