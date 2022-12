El pasado 13 de febrero, PP y PSOE llegan a un acuerdo para tramitar por vía urgente la iniciativa popular contra los desahucios. Miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca lanzan su cántico más conocido, '¡Sí se puede!' y la vicepresidenta del Congreso contesta, "sñi se puede, ¿qué?".

El 8 de mayo se desata la polémica por la intervención de la diputada del PP Beatriz Escudero por afirmar que "las mujeres que abortan son los las que menos formación tienen". La reacción de Celia Villalobos, no se hace esperar y al escuchar estas declaraciones, se tapa la cara. Beatriz Escudero, asegura que "me ha dolido que se marchara por mi intervención". El Partido Popular le acaba sancionando por ausentarse y no votar en contra como el resto de sus compañeros.

Pasan 20 días. José María Aznar acapara la atención por su entrevista en Antena 3, en la que Aznar reconoce que "volvería a la política". Villalobos dice algo que cada uno puede interpretar como guste: Presunta "¿Pero ha dicho eso de verdad?" no me lo puedo creer".

El pasado 16 de julio, en el Congreso se debate la reforma de la Ley de Educación. El Ministro José Ignacio Wert calienta la sala y aparece la Villalobos pidiendo a los dipuntados que "demuestren el nivel de educación que tienen".

En agosto, descansó, y en septiembre, reapareció con las pilas cargadas. El Congreso ha estado en obras durante el verano y las reformas se llevaron los agujeros de los disparos de Tejero durante el 23F. También sorprendió a todos con sus declaraciones.

Y, dos últimos momentos llamativos antes de los que ayer le devolvieron a las portadas. El primero, hace una semana. El portavoz de Esquerra Republicana Alfred Bosch hace una supuesta broma en el Congreso. Habla en inglés y acaba expulsado.

Un día más tarde, le toca el turno a Alfredo Pérez Rubalcaba, al que llama "señor Pérez" y después se explica. Pero todo esto, sólo sucesdió durante 2013.