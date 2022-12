Un estudioso del Corán en Ceuta ha formado un gran revuelo, lo ha hecho después de afirmar en una conferencia que si una mujer se perfuma y usa tacones es una fornicadora. Un equipo de laSexta Noticias ha hablado con él y asegura que solo dice lo que pone en el Corán.



También ha hablado con Lubnia, musulmana, asegura que usa perfume y tacones y no se considera una fornicadora. "Me perfumo, me aseo, considero que es una manera más de mantener la higiene y no creo que vaya en contra del Islam", expresa.

El estudioso del Corán, Malik Ibn Benaisa, se ha retractado, pero en parte. Ha aclarado que las mujeres "fornicadoras" por usar perfume son solo las musulmanas.

De este modo, el imán se mantiene firme en que las mujeres deben seguir las directrices del Corán.



Algo que ratifica, en repetidas ocasiones, en su página de Facebook y que muchos seguidores apoyan, incluso algunos han convocado una manifestación para esta tarde, en apoyo a Malik



Rechazan a la concejala del PSOE de Ceuta que ha denunciado el caso y lo ha llevado ante la fiscalía. Quiere que determine si se ha vulnerado la ley de igualdad y de violencia de género.



Sin embargo, el imán piensa que los socialistas han sacado sus palabras de contexto.