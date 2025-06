Pedro Águeda, sobre una posible financiación ilegal del PSOE: "Se puede especular, pero no hay indicios consistentes"

La Guardia Civil está rastreando el dinero de las mordidas para Santos Cerdán. Esta información, publicada por 'eldiario.es', expone que la UCO ha pedido acceder a más de 300 cuentas bancarias de los miembros de la trama en búsqueda del dinero de estas comisiones. Pedro Águeda, periodista del citado medio, indica que el informe de la UCO se presentó el cinco de junio y "a través de él se proponía abrir una nueva línea de investigación".

En esa línea, se querían hacer varios registros, como el que se pudo ver en casa de Ábalos, para "recopilar información para sostener esa nueva línea de investigación, la de las adjudicaciones de las obras, y ver qué sale de todos esos registros".

"No se nos escapa que una de las cosas que faltan en el informe por determinar es que si Santos Cerdán gestionaba las mordidas a cambio de adjudicaciones, ¿dónde está el dinero que, presuntamente, se llevó?", indica Águeda, "eso es una de las cuestiones más importantes que va a determinar la Guardia Civil".

Águeda explica que la UCO va a analizar las cuentas "durante un periodo de más de 10 años, es decir, desde el 1 de enero de 2014". El periodista cuenta que la Guardia Civil, por ejemplo, utiliza el suceso de las papeletas de las primarias del PSOE, ocurrido en 2014, "para exponenciar como Koldo García era alguien que estaba a las órdenes de Cerdán". Además, ese y otros muchos indicios, ha hecho a los agentes situar el inicio de la trama en Navarra en ese año.

Sobre si la Guardia Civil ha descartado una posible financiación ilegal del PSOE, Águeda indica que, por el momento, "nos tenemos que atener a lo que ha aparecido hasta ahora: dos referencias al impuesto muy leves que no confieren mayor relevancia".

"Si es cierto que si el dinero que iba para Cerdán no aparece se puede especular conque no fuera para él o no fuera todo para él y fuera para el partido", añade el periodista. Águeda indica que es es una posibilidad de la que no hay indicios consistentes por el momento.