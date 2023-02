Este martes, el juzgado de lo Penal número 15 de Madrid ha suspendido el juicio a Borja Thyssen-Bornemisza y a su mujer, Blanca Cuesta. Se les acusa de un presunto fraude a Hacienda de 336.417 euros en 2010 a través de la transmisión de las participaciones sociales de su empresa en favor de otras sociedades holandesas, pidiendo para ellos tres años de cárcel y un millón de euros de multa.

En Más Vale Tarde, la periodista Paloma Barrientos ha dado más detalles del arranque de este juicio, en el que Thyssen y Cuesta buscan demostrar que "no son culpables", más allá de buscar un acuerdo con la Fiscalía, algo que la baronesa Thyssen no comparte.

"La baronesa llegó a un acuerdo y pagó, por lo que no tuvo paseíllo. Desde su entorno no saben por qué Borja y Blanca no negocian con la Fiscalía. Este paseíllo lo podrían evitar por un millón de euros", explica.