Las especias son uno de los grandes ingredientes de la cocina. Además de sus beneficios nutricionales aportan sabor y muchos matices que pueden transformar un plato. Pablo Ojeda visita Más Vale Tarde para elaborar varias recetas en las que las especias son uno de sus principales elementos. Es por ello que Cristina Pardo plantea una duda sobre la pimienta al nutricionista.

"A mucha gente le quitan la sal, ¿se puede utilizar la pimenta como sazonador en ese caso?", pregunta la presentadora. "La pimienta, yo creo que es uno de los mejores potenciadores de sabor que tenemos", afirma Pablo, "por lo tanto muy a favor de que la pimienta esté en nuestra cocina".

Ojeda indica que no todas las pimientas son iguales. Aunque las propiedades de todas ellas son muy parecidas la diferencia radica en el sabor que aportan al plato. Pablo hace degustar a Iñaki López y Cristina diferentes tipos y, como explica, la pimienta negra, verde y blanca son los mismo pero cambia el tiempo que han estado en la mata y su procesado. En cambio, la pimienta rosa no es pimienta sino que es una baya que no pica. "No se puede utilizar igual que la pimienta normal porque puede aromatizar un plato pero también se lo puede cargar porque mata sabores", indica.