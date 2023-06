El nutricionista Pablo Ojeda ha desvelado en Más Vale Tarde cuáles son los alimentos idóneos para consumir en la playa. Y es que comer de tupper puede ser una buena idea, pero hay que tener algunas consideraciones en cuenta. Por ejemplo, el experto apunta los beneficios de las frutas, pero advierte: "Esa fruta es necesaria, de hecho es un alimento que me va a aportar muchísimos nutrientes, fresquita y que en el caso de la sandía y el melón es 90% agua. El problema está en el envase. Tenemos que llevar envases preparados para altas temperaturas. Da igual la fruta que llevemos, pero tiene que ser en cristal". Lo mismo ocurre con las botellas de agua, "mucho mejor de cristal, porque los plásticos tienen trasmisión".

Además, el nutricionista ha destacado que "es una idea muy buena llevar la fruta congelada", pero también avisa: "Que no se pase, que llegue a una temperatura óptima y se consuma. Que cuando esté fresquita la consumas. No dejemos nunca que se caliente, porque entonces ya la hemos liado". Asimismo, asegura que llevarla entera y no troceada evita que se ponga mala antes de tiempo.

Las latas de berberechos y encurtidos también son nuestras grandes aliadas: "Tienen un proceso térmico que mata todas las bacterias. Aquí da igual que suba un poco la temperatura o esté más frío, son inocuos. Depende de si te gusta más frío o no, pero esas latillas de berberechos o encurtidos son maravillosas".

Lo mismo ocurre con los frutos secos, que son "muy buenos aliados porque el sol nos da una paliza y meter alimentos energéticos nos va a venir muy bien". Siempre, advierte, controlando la cantidad: "Un puñadito, que vienen a ser unos 30 gramos".

El nutricionista también se ha mostrado a favor de los bocatas. "Superaliados" con los que, dice, deben empezar a familiarizarse los padres: "Vamos a dejarnos de magdalenas, de galletas...". Así, ha indicado que lo mejor es que sean de alimentos no muy sensibles a altas temperaturas, como el queso o el salchichón.