El azúcar es el protagonista de hoy en la sección de Pablo Ojeda de Más Vale Tarde, donde además de explicar cuál es la cantidad que se recomienda tomar al día, también ha mostrado cómo le afectó a su físico un consumo excesivo de este ingrediente.

La cuestión que aborda el nutricionista en el vídeo sobre estas líneas es cómo se camufla la presencia de azúcares añadidos en las etiquetas de algunos productos. En este sentido, señala que "hay hasta 70 nombres que se utilizan para describir el azúcar sin que lo ponga". Las cinco más habituales, señala, serían el jarabe de glucosa, la dextrosa, el almidón de maíz, la fructosa o el ágave.

Ojeda asegura que "uno de los que más me preocupa es la fructosa, cuando se saca el azúcar fuera de la fruta". El motivo sería que "se metaboliza por el hígado y el exceso de estos azúcares produce obesidad o hígado graso".

Sobre los productos que incluyen la etiqueta 'sin azúcares añadidos', afirma rotundo que "es la primera advertencia para no comprarlo": "Se crea una falsa sensación de seguridad, es 'sin azúcares añadidos', pero no significa que no le añadan enormes cantidades de edulcorantes o polialcoholes", apunta.