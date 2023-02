Más Vale Tarde analiza la figura de Ramón Tamames con Cristina Almeida, compañera del candidato de Vox a la moción de censura contra Pedro Sánchez cuando este militaba en el Partido Comunista.

La abogada y política asegura sobre la elección de Tamames que "nadie se va a creer que se presenta un comunista, una cosa es lo que ha sido y otra lo que le ha dado tiempo a ser". Almeida le reconoce su labor en el Partido Comunista y descarta que Vox le esté utilizando.

"Como es consciente de que la moción no va a prosperar y de que no va a llegar a pasear por la Moncloa, nos va a contar lo que quiera", asegura Almeida, que augura que el discurso será largo y que va a hacer "su testamento político". Su reflexión al completo, donde afirma que en su caso no sería candidata en una moción de censura "ni aunque saliera", en el vídeo sobre estas líneas.