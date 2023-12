El nutricionista Pablo Ojeda ha dedicado el programa de Más Vale Tarde de este martes a dar consejos sobre cómo funciona el colesterol y qué alimentos tomar para evitar niveles altos. Para esto, ha preparado una ensalada de frutas con manzana, plátano y fresas, y les ha echado un elemento "mágico" ideal para esta problemática: el zumo de naranja.

El experto ha explicado que una forma de bajar el colesterol con alimentos que tenemos a mano es haciendo una ensalada de frutas a la se le puede echar manzanas, plátanos, etc. A esto, le ha sumado "la magia de la naturaleza, que es la vitamina C". Por eso, usa el zumo de naranja porque la vitamina C es "el botón de 'start' del sistema inmunitario". "Cuando tienes el sistema inmunitario fuerte, vas a controlar mejor el colesterol... Vas a tener mejores digestiones", ha añadido.

Ojeda asegura que estos son pasos sencillos y fáciles para el colesterol alto y para mejorar nuestros niveles de triglicéridos, que son los principales constituyentes de la grasa corporal. Por otro lado, ha recordado que el alcohol, en general, es malo para el colesterol, da igual que sea destilado o fermentado. También suben los niveles de triglicéridos las grasas saturadas, sal y carbohidratos si tienes colesterol alto.