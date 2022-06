Pilar Rubio y Sergio Ramos se han fotografiado comiendo un chuletón de oro. No son las primeras caras conocidas que consumen oro y lo comparten en sus redes sociales. Es una de las técnicas más conocidas del chef turco Salt Bae.

Pero, ¿es tóxico? ¿tiene algún tipo de sabor? El nutricionista Luis Alberto Zamora ha explicado en Más Vale Tarde que , a pesar de que no tiene efectos nocivos en la salud, tampoco tiene ningún tipo de sabor: "Es meramente postureo. Solo aporta color, no aporta sabor ni textura", ha indicado. Así, lo cataloga como "mero postureo" para "poder decir que te has comido un chuletón de 1.000 euros".