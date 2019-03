Victoria Subirana: "Hay batallas campales en Nepal por la ayuda tras el terremoto"

Victoria Subirana conoce bien la realidad de Nepal y la ha descrito en 'Más Vale Tarde': "Estamos todos desolados, no sabemos hacia dónde vamos a tirar". Subirana ha detallado que "en algunas zonas han sacado mesas con alimentos a la calle" y que "corren los rumores de que puede haber más terremotos, por lo que la gente ya no puede esperar más".



Acerca de la preparación de Nepal para emergencias, ha destacado que el país, "de ninguna manera" está preparado y ha puesto como ejemplo que "antes del terremoto, había unas tres horas de luz al día" y que "en los hospitales no había garantías de hacer bien las operaciones".



Asimismo, Subirana ha subrayado que "Nepal siempre ha sido un país corrupto en el que las ayudas no llegaba a los más pobres" y ahora "hay grandes batallas campales en las que se pegan unos a otros para recoger la ayuda". En este contexto, "la ayuda debería llegar de verdad a los más pobres, que se han quedado sin nada. Sin embargo, las casas de los más ricos, como tienen dinero para construcciones antisísimicas, no se han caído".



Victoria Subirana ha descrito las diferencias entre las zonas rurales y las ciudades del país: "En las zonas rurales no tienen nada, hay grandes brechas en las carreteras y el problema no es el terremoto, sino cómo salir del terremoto, ya que no vivían decentemente antes del terremoto, necesitan una planificación para todos".



Ante esta situación Subirana advierte de que "el problema de las castas existe en Nepal" y se pregunta si "de verdad llegarán las ayudas a los pobres, es muy doloroso pensar en ello".