La teoría de la conspiración, la nueva defensa del PP ante el escándalo Bárcenas

Ante la encerrona provocada por el escándalo Bárcenas hay quien no se corta. "En algunos momentos el lenguaje que he oído estos días me sonaba al 11M", ha señalado Javier Arenas. Pero, ¿de qué lenguaje habla?. ¿Por qué se refiere Arenas a un caso cerrado judicialmente? El Partido Popular vuelve a su clásico generando incertidumbre sobre una supuesta teoría de la conspiración.

"Yo no tengo la menor duda que la única intención de esa pretendida información es perjudicar al Partido Popular, a sus dirigentes y en particular al presidente del Gobierno", explicaba Dolores de Cospedal. Ellos no dudan, pero el resto de la ciudadanía sí. Por eso hay que echar más leña a la hoguera de la incertidumbre.

"A veces sorprende que cuando precisamente parece que estamos empezando a remontar se publique este tipo de informaciones", afirmó Cospedal. Porque no todos hablan tan claro como Arenas. Se echa mano del 'sorprende' o del 'parece que'. Y para medias tintas, las del presidente del Gobierno.

Ante lo imparable del escándalo, los populares unen a la conspiración una pequeña dosis de victimismo. "No se puede hacer un ataque general contra todo lo que sea el Partido Popular, porque es muy injusto", decía Cospedal. Y aunque no culpan a nadie, dejan escapar algún que otro nombre. Sin embargo la táctica no es nueva.