Sonia Castedo reconoce su amistad con Enrique Ortiz

Sonia Castedo reparte puñales para todos tras salir a la luz sus polémicas fotos con el constructor Enrique Ortiz en una fiesta de pijamas. En una entrevista para televisión, Castedo no se corta un pelo cuando tiene que meterse con la oposición. Primero, con la de la Comunidad Valenciana, y después con la del Gobierno Central. "Rubalcaba es un personaje siniestro que sólo habla de persecuciones".

Sobre su propio partido, Sonia Castedo se muestra dudosa y sin sincerarse del todo. Asegura que tiene buena relación con Alberto Fabra, presidente de la Comunidad Valenciana; pero reconoce que se llevaba mejor con Francisco Camps.

Castedo admite que le une una amistad a Enrique Ortiz. "Somos amigos, no íntimos, pero amigos. No tengo nada de lo que avergonzarme, pueden hablarme de Ortiz las veces que quieran". Con respecto a las fotos de su fiesta de pijamas, afirma que no las ha visto porque que no lee el diario 'El Mundo'. "Yo no leo esa basura".

Castedo insiste en que no sabe por qué está imputada y apunta que no piensa en dimitir. De momento se alejará un tiempo de la alcaldía, porque está embarazada y necesita reposo.