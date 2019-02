Rosi, desahuciada de su casa en Lavapiés, Madrid, explica por qué no pagaba el alquiler: "Lo hemos hecho 19 años religiosamente"

Rosi y Pepi son dos de las afectadas por el desahucio del edificio situado en el número 11 de la calle Argumosa, en el barrio de Lavapiés. Hasta cuatro familias han sido desalojadas de su vivienda, entre las que se encuentra Pepi, popular por haber conseguido evitar, con la ayuda de activistas, varios intentos de desahucio.

"Nos han ofrecido ir a una pensión esta noche porque no tenemos dónde ir y, de momento, eso es lo que tenemos y lo que nos han ofrecido", asegura Pepi a laSexta. "Tenemos que cogerlo porque estamos en la calle", lamenta la mujer que ha sido desahuciada de su casa, tras seis intentos fallidos.

Ante las acusaciones que dicen no pagaban el alquiler, Rosi se defiende: "¿Tú te crees que llevo 20 años aquí y voy a estar sin pagar? Llevo 20 años pagando, lo único que a última hora no nos querían renovar los contratos y dejamos de pagar por eso. No porque quisiéramos, porque tampoco nos daban el número de cuenta. Pero hemos estado pagando 19 años religiosamente, si no nos hubieran echado a la calle".