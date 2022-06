La desafortunada declaración de José María García Urbano, alcalde de Estepona del PP, han provocado las reacciones de Iñaki López y Cristina Pardo en pleno directo en Más Vale Tarde.

"Algunos me habéis visto la mano así y me habéis preguntado qué es lo que ha pasado. Bueno, pues no he metido la mano donde no debía, sino que ha sido un accidente doméstico. Tampoco tiene que ver con la violencia de género y tampoco me he abofeteado con nadie", afirmaba el alcalde.

Tras escuchar sus palabras, el presentador ha calificado de "indecentes" las declaraciones y ha recordado las duras cifras que la violencia machista ha dejado en Andalucía en las últimas fechas. Por su parte, Cristina Pardo también cargaba duramente por estas palabras. Puedes ver sus respuestas completas en el vídeo que acompaña a esta noticia.