Mientras muchas ciudades españolas han optado por cancelar las celebraciones de Nochevieja y las Cabalgatas, ante el auge de contagios de la sexta ola, la Comunidad de Madrid mantiene las uvas en la Puerta del Sol con un gran despliegue de actividades.

Además de celebrar las Campanadas con un aforo de 7.000 personas, habrá preuvas y hasta un karaoke para que los asistentes puedan cantar en la noche del 31 de diciembre. Esta decisión ha sido comentada por Cristina Pardo, presentadora de Más Vale Tarde, que considera que Madrid "va por libre".

"No me quiero imaginar la fiesta que va amontar Díaz Ayuso cuando no haya pandemia y no haya restricciones, porque es alucinante", ha comentado Pardo.