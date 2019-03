Los 'papeles de Bárcenas' crean tendencia

Los 'papeles de Bárcenas' ya no tienen nada de secretos. No solo están en boca de todos, ahora se pueden llevar hasta en camisetas. Es el último grito en moda 'popular'. Se venden en una página web por 20 euros, nada que ver con las cifras de los presuntos sobres del extesorero. Y no les falta detalle: aparece Cospedal, Rajoy y uno a uno sus supuestos sobresueldos. Todo bien clarito, en la delantera.

Hay quien quiere ocultarlos y quien se empeña en sacarlos a la luz. Por ejemplo en el Ayuntamiento de Alicante. Hasta aquí han llegado los 'famosos' papeles. Elena Martín, concejal socialista en el Ayuntamiento, asistió al pleno municipal con la original camiseta.



Martín no ha sido la única en crear tendencia. Mónica Oltra es la estrella de las camisetas reivindicativas, hasta el punto de ganarse el sobrenombre entre la oposición de "Lady Samarreta". La portavoz de Compromís en las Corts valencianas tiene un armario lleno. Una de ellas le valió para que la expulsaran del pleno.