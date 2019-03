Los británicos nos han tocado la patata brava; ¿se atreverán a decir que la sangría es vino con cosas?

Y LA PAELLA, SIN CHORIZO

Los británicos nos han dado donde duele. Ellos, que no cuelan ni un restaurante entre los diez mejores del mundo, llaman a las patatas bravas, "sólo patatas con ketchup". Presumen del famoso 'fish and chips', que al lado del 'pescaito' andaluz, es fritanga de la mala. Amigos británicos, y sin que suene a amenaza: la tortilla no se toca.