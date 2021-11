A veces ocurre que cuando alquilas un apartamento para las vacaciones llegas y no existe. Es el timo de los alojamientos fantasma, que o bien no existen o cuando llegan no se parecen nada en absoluto a las fotos de lo que has alquilado. Es lo que le ha ocurrido a Juan Carlos, un espectador de Más Vale Tarde que en la sección de 'Denúncialo' ha contado su caso.

Viajaba a Milán con su familia, dos niños pequeños, y habían reservado un apartamento para una semana. Cuando llegaron a la dirección indicada el apartamento no existía y en el teléfono de recepción que les habían facilitado no respondía nadie. Se quedaron en plena noche sin alojamiento y sin su dinero, puesto que habían pagado por adelantado mediante transferencia. Pese a que hicieron la reserva a través de una conocida plataforma, el propietario les dijo que no funcionaba la tarjeta y que hiciesen el pago mediante transferencia. Así fue cómo perdieron su dinero.

LaSexta ha descubierto que el piso vuelve a aparecer ofertado en la plataforma, pese a que cuenta con una denuncia ante la policía de Milán, e incluso ha conseguido hablar con el propietario. Este se desentiende de todo: "No quiero saber nada, ¿lo entiendes o no?", ha espetado a la periodista por teléfono antes de bloquear la llamada.