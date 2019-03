Así ha sido la larga lucha de Ascensión Mendieta hasta encontrar el cuerpo de su padre, víctima del franquismo

LA DURA LUCHA DE ASCENSIÓN POR HACER JUSTICIA CON SU PADRE

Se ha pasado 80 años buscando, fue incluso a Argentina. Ahora, a los 91 años, Ascensión Mendieta ha encontrado a su padre en una fosa común. Tras esa espera, ahora una prueba de ADN ha confirmado que los restos exhumados este año, en una fosa, son de su padre. Ascensión no oculta su alegría aunque no puede evitar recordar a quienes ya no están, especialmente, su madre y su hermana: "Que alegría se iba a llevar la pobre si viviera".