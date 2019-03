Los jubilados responden a Rajoy: "Que nos preparen la mortaja y hasta luego"

"Que nos preparen la mortaja y hasta luego". Es lo que opinan los jubilados al ver cómo el futuro de sus pensiones no es optimista. Después de toda una vida trabajando, nuestros pensionistas se las ven y se las desean para llegar a fin de mes, ya que su pensión oscila entre los 400 y los 600 euros, muchos de ellos tienen que ayudar a sus hijos en paro. "Antes ganaba 804 euros, ahora solo 624", asegura un pensionista.

Hasta ahora, el Gobierno se mostraba sensibilizado con su situación. El presidente del Gobierno ha afirmado en numerosas ocasiones que "habrá que cortar de todas partes salvo la partida de pensiones" y añadía "no tengo intención de bajar las pensiones". Se reafirmaba alegando que "no tengo ningún interés y si hay algo que no tocaré son las pensiones".

Pero ahora se ha sabido que el Gobierno planea recortar casi 33.000 millones de esta partida entre 2014 y 2022. Aunque el secretario de estado de seguridad social prefiere llamarlo ahorro. Tomás Burgos explicaba que “no es lo mismo recorte que ahorro”.

Un 'ahorro' que comenzará el próximo año con 806 millones y a partir del 2020 será de 5.000 euros anuales. Para lo que unos es un ahorro, para otros, como los pensionistas es un recorte. Los sindicatos tienen claro lo que se conseguirá con esta reforma. Para CCOO se trata de una forma de “extender empobrecimiento”.

Este nuevo sistema de actualización de las pensiones supone, según explica Santos Miguel Ruesga, una "pérdida del poder adquisitivo".

"Tenemos miedo", asegura un jubilado, viendo que el futuro como pensionista pende de un hilo. Por otro lado, la ministra de empleo, Fátima Báñez, ha hablado de jubilaciones tranquilas.