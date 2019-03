Indecisión en las filas del PP en el inicio del curso político

NUMEROSAS CONTRADICCIONES ENTRE LOS MIEMBROS DEL PARTIDO

Parece que las vacaciones no han sentado muy bien al Partido Popular que llega con ciertas discrepancias en su discruso. No obstante, Rajoy afirma que "no hay ninguna confusion". La reforma de la constitución, el debate sobre la tarjeta sanitaria para inmigrantes sin papeles y el IVA cultural son los principales puntos en los que los populares parecen no estar del todo de acuerdo.