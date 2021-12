Más Vale Tarde denuncia la irresponsabilidad de quienes incumplen de forma flagrante la normativa contra el COVID-19 en las discotecas y bares del país.

Como reflejan las imágenes, en las pistas de baile muchos son quienes se quitan la mascarilla, pasando por alto todas las precauciones necesarias para tratar de atajar la pandemia de coronavirus.

Algunos porteros, incluso, parecen no tener clara la normativa. Al preguntarles aseguran que únicamente hay que llevar la mascarilla para entrar y salir de los locales. No obstante, no es así.

"En la zona de baile tiene que haber mascarilla puesta, no en el codo, sino en la boca", zanja Iñaki López.