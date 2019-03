Cué: "La ausencia de Aznar en la convención hace daño a la estrategia del PP"

María Dolores de Cospedal ha comparecido en rueda de prensa para valorar la actualidad informativa del PP y, una vez más, ha intentado echar balones fuera en los temas más polémicos: "Cospedal ha salido a minimizar el problema porque, evidentemente, al PP, a Rajoy y a Cospedal se les ha puesto la convención muy complicada. Había una estrategia que era comenzar el año hablando de economía, sólo de economía y hacer actos muy propagandísticos para hablar de la recuperación. No están hablando de eso, están desesperados e intentan decir que los periodistas estamos exagerando todo", explica Cué.

Jaime Mayor Oreja será una de las grandes ausencias en la convención del PP pero la más polémica ha sido la de José María Aznar, que ha justificado su falta con los recurrentes problemas de agenda: "La persona que eligió a Rajoy como sucesor ha decidido no ir a la convención. Puede decir que es por un viaje pero todo el mundo sabe que es porque tiene una relación muy difícil y porque no le gusta lo que está haciendo Rajoy".

Hay quien opina que la presencia de Aznar hubiese hecho incluso más daño si llegara acompañada de un discurso 'marca de la casa'. A decir delante de Rajoy que no le gusta no le hace. “Yo creo que esta ausencia hace daño a la imagen del PP y a la estrategia del PP. Para los políticos es muy importante marcar la agenda, y ellos no lo están consiguiendo de ninguna de las maneras".