La 'cara b' del funeral por Mandela: del falso intérprete a la emotividad de Rajoy

El funeral por Nelson Mandela pasará a la historia. Una gran fiesta, música y sobre todo, grandes ejemplos de diversidad y tolerancia, o eso parecía. Había un intérprete de signos que acompañaba a Obama. El mismo al lado de todos los que dieron un discurso en honor a Mandela. El mismo que no comunicaba absolutamente nada. Movía las manos, pero sin sentido, según ha declarado la Federación Sudafricana de Sordos. Un gesto, que ha ofendido a la comunidad sorda, como ha manifestado una diputada sudafricana



El saludo entre Raúl Castro y el presidente de Estados Unidos fueron siete segundos potentes que pasarán a la historia. Pero, no el único que ha protagonizado Obama. En medio de la ceremonia, Obama, el primer ministro británico Cameron y la primera ministra de Dinamarca, se juntan, posan con su mejor sonrisa e inmortalizan el momento. Y eso que había suficientes fotógrafos que se habrían ofrecido a sacarla. Relegada de la foto con rostro serio, se ve a Michelle Obama, que parece poco contenta con la actitud de su marido. Sonriente sale saludando al estadio y muy sonriente en el momento en el que juntan rostros para hacerse la foto. Michelle Obama, poco contenta, decidió zanjar el asunto sentándose entre ambos.



Celebridades, políticos, y monarcas, todos juntos. Normal que aprovechasen para saludarse y posar. Bono no lo dudó. Sonriente junto a Bush y haciendo el signo de la paz junto con el arzobispo Tutu. Tampoco se lo quiso perder la princesa Corinna, acompañante de los Príncipes de Mónaco. Más cuatro horas de acto, en los que Corinna tuvo tiempo para hablar, entre otros con el ex presidente Clinton.



El mundo representado en un estadio, pero los encuentros también ocurrieron fuera de él. Antes de asistir al homenaje, el presidente Rajoy, no dudo en pasar por el gimnasio del hotel donde se hospedaba. Una idea que también tuvo Barack Obama. Y de manera fortuita se produce el encuentro entre ambos presidentes.



Cientos de invitados compartieron gradas en el Estadio de Johanesbrugo, cientos de recuerdos vinieron a la mente de todos los asistentes. Y el primero que le vino al presidente Rajoy: "Es el estadio donde además España se proclamó campeona del mundo en su día frente a Holanda, con lo cual es un momento muy bonito y muy emocionante, y el lugar es más emblemático por estas razones".