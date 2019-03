Aguirre busca el voto en lugares insospechados, se lo pide hasta al padre de Monedero

UN PADRE CON 'CASTA'

El padre del número tres de Podemos, don Salvador, recibió a Esperanza Aguirre en su bar con los brazos abiertos. Es su confeso admirador y, según ha dicho, quiso meter a su hijo en el Partido Popular. Claramente no lo consiguió, pero Aguirre no pierde la esperanza de que su padre le vote. Monedero llegó a confesar en 'Más Vale Tarde' que su padre no votaría a la popular, a pesar de las intenciones de ella.