Los abuelos, tabla de salvación para miles de familias con la llegada del verano

Con la llegada de las vacaciones llegan los quebraderos de cabeza para muchos padres, entonces recurren a la ayuda de los abuelos, porque los más pequeños han terminado el colegio y hasta que llegan los campamentos de verano, que empiezan en julio, tienen que hacerse cargo de ellos. El presidente de la Asociación de abuelos y abuelas de España dice que "cuanto más afecta la crisis, más le toca hacerse cargo de los nietos a los abuelos".

Muchos coinciden en que es lo que toca en estas fechas tan complicas: "No queda otra, no tenemos otra cosa que hacer, es el papel del jubilado". Ahora les toca hasta madrugar, ya que los más pequeños siguen con el horario escolar, la hora de madrugar y de no parar.

Hay abuelos que están con los nietos todos el verano, porque debido a la economía dicen, "no está el horno para bollos, los padre tienen que trabajar y no hay dinero para poder pagar una guardería de verano".