Nacho Cano ha aportado nuevas pruebas a la jueza que le investiga por la presunta contratación irregular de becarios mexicanos para su musical 'Malinche'. En concreto, el productor ha aportado varios mensajes de WhatsApp, publicados este jueves en el diario 'El Mundo', que reflejarían que la becaria cuya denuncia motivó la investigación pidió dinero a cambio de no denunciar.

Según el citado periódico, la denuncianteenvió varios mensajes a la responsable de producción del musical en los que advertía de que su abogado le había dicho que podría demandarles por "negligencia, discriminación, maltrato psicológico y privación de libertad en el hostal" y ofrecía un acuerdo económico para no hacerlo, además de solicitar una carta de recomendación por parte del propio Cano.

"Solicito como gratificación de daños y perjuicios una carta de recomendación de Nacho Cano;5.350 euros depositados en la cuenta de mi madre en México; y mi estadía pagada junto con las comidas en un hotel u hostal hasta el 15 de enero", reclamaba, apostillando que, según su abogado, "esta petición les saldrá mucho más barato que un juicio, aparte de manchar su imagen".

En otra serie de mensajes, y siempre según 'El Mundo', la becaria aumentaba la cantidad 6.000 euros e insistía: "Solicito la carta de recomendación de Nacho Cano y los 6.000 euros. Llegando a ese acuerdo, yo no procedo legalmente y ni me acuerdo de que existen".

"Me comprometo a sacar todas mis cosas del hostal en el momento que se liquida el pago y listo, no vuelven a saber de mí. Firmo lo que soliciten siempre y cuando no perjudiquen mi carrera o mi persona y listo, no vuelven a saber de mí. Te lo garantizo", reza otro de los mensajes.

Aunque la defensa del músico habla de "chantaje", según el mismo medio, a juicio de la abogada y criminóloga Beatriz de Vicente "esto no tiene por qué entenderse como una extorsión". "En muchas ocasiones los abogados intentamos llegar a un acuerdo extrajudicial", explica la experta en Más Vale Tarde, donde incide en que, en cualquier caso, aunque existiera tal chantaje esto no es óbice para la existencia de un posible delito: "Aunque fuera una extorsión, si no les ha dado de alta, no les ha dado de alta, con extorsión o sin extorsión", zanja.