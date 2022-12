La exmilitar Cristina Muñoz Gago ha explicado en 'Más Vale Tarde' cómo fue expulsada del Ejército después de denunciar los abusos de un superior. Preguntada por las comparaciones de su juicio con el de Zaida Cantera, Muñoz Gago ha destacado que fueron similares pero con la diferencia de que su acosador "no entró preso, sino que ascendió y fue condecorado".

Sobre cómo se desarrollaron los hechos, Muñoz Gago, ha detallado que "después de denunciar", fue juzgada. A pesar de lo ocurrido, la exmilitar ha mostrado su confianza en que el hecho de denunciar "pueda servir en el futuro de las Fuerzas Armadas" y valga la pena su reivindicación, con la de Zaida.

Muñoz Gago ha añadido que en el Ejército debería imperar "el respeto a las personas, como valor fundamental" y ha subrayado que quiere volver a ser militar a pesar de todo: "Amo al Ejército, es mi vida y creo que no soy merecedora de estar fuera". Asimismo, ha respondido que no teme represalias porque, "al fin y al cabo", es su guerra, por ello, no va a dejar nunca de "luchar".