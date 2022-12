Juan Carlos Monedero, portavoz de Podemos, insiste en que la formación condena a ETA. "Es evidente nuestra condena, pero el asunto no es ese. Creo que hoy el asunto principal en el Parlamento europeo no es ese". Monedero recuerda que Herrira, en ese momento, era una organización legal, y "en su viaje a Madrid se reunió con jueces, comunicadores y varias personalidades". El portavoz de Podemos no entiende "por qué la Guardia Civil no filtra que Herrira se reunió con el PSOE, CiU y otros grupos políticos".

Cree que el ministerio del Interior busca desacreditar a Pablo Iglesias. "Cansa que cada vez que alguien levanta la voz contra el Gobierno sea de ETA", ha señalado Juan Carlos Monedero. La Guardia Civil, por su parte, asegura que Pablo Iglesias era el contacto de referencia para el colectivo de presos etarras en Madrid. "Eso es absolutamente falso. Que nuestros correos, que son bastante públicos, los pueda tener la gente no significa nada", ha respondido.

El portavoz de Podemos no entiende "por qué el Gobierno de España, tanto del PSOE como del PP, se sentó a negociar con ETA, después de haber asesinado y mutilado en el País Vasco". Juan Carlos Monedero recuerda que "Pablo Iglesias siempre ha dado la cara contra ETA".

Monedero considera que "aquellos que señalan que Podemos es ETA son unos caraduras", y cree que se debe respetar mucho más el dolor de las víctimas del terrorismo.