Uno de los reporteros de Más Vale Tarde, Javier Bastida, ha estado este lunes con el dermatólogo Antonio Clemente para explicar qué hacer en caso de una picadura de medusa. En el momento de dar detalles sobre cómo actuar en estos casos, el reportero ha dado un salto porque salió la medusa del cuenco y le tocó el brazo: "¡Cuidado, la medusa no!".

Fue un momento de tensión pero que ha acabado bien. Ocurrió cuando el experto mostraba paso a paso qué hacer si nos pica una medusa. Como el primer paso es echar agua del mar, el dermatólogo lo hizo con el cuenco que contenía unas medusas y le cayó una a Bastida en el brazo.

"¡Cuidado, la medusa no! A ver si me va a picar", ha gritado el reportero, pero el dermatólogo le ha calmado asegurando que "estas no pican". Clemente, además, ha explicado que es fácil identificar si te ha picado una medusa porque sientes un "latigazo que duele mucho". "Es casi siempre es por una medusa, no suele haber dudas", ha concluido.