La reflexión de Revilla sobre Santos Cerdán, Ábalos y Koldo: "Los políticos cometen el error de rodearse de pelotas"

"Esos tres personajes no deberían haber estado al frente de los más altos cargos del Gobierno", afirma rotundo Miguel Ángel Revilla en este vídeo donde analiza el escándalo de corrupción que implica a Santos Cerdán, Ábalos y Koldo García.

Miguel Ángel Revilla valora en Más Vale Tarde la actualidad política en España, desde el bronco debate de ayer en el Congreso entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, hasta el caso de corrupción que implica a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García.

Sobre la estrategia que siguen los tres de negar el delito, a pesar de los audios grabados por Koldo, el expresidente de Cantabria apunta que "no conozco a ningún delincuente que reconozca que lo es".

Para Revilla, el origen de todo está en que "los políticos cometen el error de rodearse de pelotas". En este sentido, apunta que el viaje en el Peugeot "creo unos vínculos de gratitud que fueron premiados y eso no debería haber sido así".

"Esos tres personajes no deberían haber estado al frente de los más altos cargos del Gobierno", afirma Revilla, que considera que poner al frente de Obras Públicas a Ábalos, "un hombre que ha cotizado a la Seguridad Social fuera de cargos políticos dos meses", es "excesivo", salvo que "se hubiera rodeado de los mejores ingenieros". Sin embargo, apunta que "poner a negociar obras a un aizkolari que tenía como curriculum ser portero de discoteca, me parece que tiene consecuencias lamentables".

Según Revilla, este tipo de políticos "que no tienen un curriculum que les pueda garantizar fuera de política una vida digna son más propensos a la corrupción". Algo que, apunta, es más habitual en "gente que llega a la política y está en cargos que no hubieran sospechado nunca si no es porque son afiliados y pelotas del que los nombra", lo que para el es "el gran pecado de Pedro Sánchez".