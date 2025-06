Miguel Ángel Campos cree que Ábalos, Koldo y Cerdán "van a salvarse" en sus declaraciones: "No van a reconocer nada si no encuentran el parné"

Miguel Ángel Campos, periodista de Cadena Ser, conecta con Más Vale Tarde para hablar sobre cómo cree que serán las declaraciones de Santos Cerdán, Koldo García y de José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo. El exministro y su asesor declararán el lunes 23, mientras que el número tres del PSOE lo hará el próximo 30 de junio.

"Van a ir por libre", opina el periodista, que está convencido de que parte de su estrategia va a basarse en "no reconocer nada, si no encuentran el parné". "De Ábalos todo el mundo dice que lo tiene escondido, que lo ha dilapidado o lo tiene el hijo, pero no han encontrado el patrimonio, ni el dinero. Si no lo encuentran, va a haber dificultad para hallar pruebas más allá de unas grabaciones, que pueden ser interpretables contra Ábalos", ha asegurado.

"El resto va a depender de lo que la investigación apuntale y de la carga que se acumule en contra de cada uno de los tres, aunque los abogados dicen que cuanto menos reconozcan mejor", comenta Miguel Ángel Campos.

De Ábalos asegura que "está valorando cualquier escenario judicial posible, menos el de negarse a declarar". "Me aseguró que va a declarar el lunes", afirma, aunque cree que es "una bomba de relojería".