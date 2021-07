La playa y la piscina nos dan hambre, pero no todas las comidas son apropiadas como picnic veraniego, incluso algunas de las más frecuentes en este tipo de picoteos.

Y es que, aunque la mayoría tenemos claro que no es aconsejable llevar alimentos con mayonesa a la playa o la piscina por las altas temperaturas, hay otros errores en los que a menudo no caemos.

El nutricionista Luis Alberto Zamora repasa en Más Vale Comer qué alimentos pueden ser problemáticos y cómo podemos comer con seguridad en la piscina o junto al mar:

- La tortilla: aunque es un alimento muy popular como picoteo en la playa, el experto apunta que él la dejaría en casa. "No cuesta nada evitar comerla y no jugártela si no esta bien cuajada para no coger una salmonelosis", advierte.

- Postres lácteos con crema o nata: necesitan muy buena refrigeración, por lo que es mejor no llevarlos a la playa y optar, en su lugar, por fruta. Pero, ojo: lo mejor es pelar la fruta una vez en la playa o la piscina para evitar la proliferación de bacterias. "La fruta es agua con azúcar, lo perfecto para que una bacteria crezca. Cuanto más tiempo lo tengamos cortado, más papeles tiene para que crezca esa bacteria", explica Zamora.

- Salmorejo y gazpacho: en este caso, "lo mejor comprarlos envasados, porque vienen pasteurizados", aunque si queremos llevar salmorejo o gazpacho casero podemos hacerlo, cuidando de que esté "bien refrigerado, bien cerrado para que no contamine el resto de alimentos y no haya fugas".