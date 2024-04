Más de un centenar de pasajeros que viajaban el pasado miércoles, justo al inicio de las vacaciones de Semana Santa, a la ciudad de León vivieron una aventura a media hora de su llegada. En la localidad de Sahagún, a 60 kilómetros de la capital castellanoleonesa, el tren se paró. ¿La razón? El maquinista había cumplido con su horario laboral.

Más Vale Tarde ha recuperado esta peculiar historia para hablar con uno de sus pasajeros, Javier García. Este joven de la zona de El Bierzo no dudó en compartir lo surrealista de la situación en su perfil de la red social X. En él aseguraba que eran las 21.00 cuando el convoy paró en la estación del municipio mencionada y "tras 20 minutos detenidos, el revisor comunica que no va a arrancar porque León no admite trenes". Se trata de la excusa que les da el supervisor, puesto que nadie antes "informa por megafonía, ni nada".

No obstante la realidad era otra, y es cuando algunos pasajeros deciden bajar del tren "para estirar las piernas" ven que en los paneles informativos de la estación dan otra justificación: "Suprimido en Sahagún por cumplir jornada su maquinista.". García ha explicado en conversación con Más Vale Tarde que "curiosamente, el mensaje que aparecía en las propias pantallas de la estación se esfuma en minutos". Hasta el supervisor muestra sorpresa ante los pasajeros a los que les dice que nunca había visto nada igual".

Al menos, había una solución, pero las incidencias no desaparecen, puesto que "a esas horas un miércoles empezando la semana santa no había tampoco autobuses disponibles en la ciudad de León", ha continuado relatando el joven que ha asegurado que hay un momento en el que se les explica que "el autobús tendría que ir y volver" ante la cantidad de pasajeros.

Sin embargo, en esta parte de la historia de "comedia fina", como la define García, las circunstancias no dejan de sorprender. "Un primer autobús llega sobre las 22.00", reza otro de los tuits que comparte el joven que continua así: "40 personas se montan a la carrera sin que el resto sepamos nada, la situación es hasta cómica". Entre ellos, el maquinista. Finalmente, y horas después, llegaron otros dos autobuses para trasladarlos a León.

Más Vale Tarde ha preguntado por las razones de lo sucedido, a lo que Renfe ha explicado que el maquinista "no pudo proseguir viaje más allá de Sahagún, cumpliendo así con la normativa en materia de seguridad en la conducción". Asimismo, ha aclarado que "todos los medios de transporte tienen unos tiempo máximos". De hecho, ha detallado que este alargamiento de jornada se debe a una "incidencia operativa puntual y sobrevenida" que duró 88 minutos.

De esta manera, ha asegurado que los pasajeros afectados "pueden solicitar su indemnización por retraso". Algo que ya hizo el joven "al día siguiente". Ahora ya tiene su dinero y las consecuencias no serán más "que probar la experiencia" que al parecer no es la primera. "Una señora que viajaba en el vagón conmigo me dijo que hace un mes le había pasado exactamente lo mismo", ha aquejado García.