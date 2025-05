María Llapart, sobre los agitadores ultras: "No queremos echar a nadie del Congreso, queremos que se respeten las normas"

Hoy en el Congreso de los Diputados se ha comenzado a tramitar una reforma del reglamento para evitar la mala praxis de los agitadores ultras que revientan las ruedas de prensa. Mientras tanto, hoy de nuevo volvían a no respetar su turno de palabra en la comparecencia de Patxi López.

María Llapart explica en el vídeo sobre estas líneas este nuevo incidente, donde "la situación ha vuelto a ser incómoda" y expresa el sentir de los periodistas parlamentarios, que "no queremos permanecer en la sala de prensa después de estos comportamientos".

La periodista de laSexta aclara lo que tanto ella como sus compañeros reivindican: "No estamos en contra de que haya personas acreditadas de cualquier medio de comunicación, ni de que hagan preguntas incómodas, pero respetamos el turno de palabra".

María señala que Cristina Pardo también ha estado en muchas ruedas de prensa "y si no le daban el turno de palabra, por ejemplo en la Moncloa, no preguntaba".

También apunta que "cuando un político te responde, te guste o no, si no tienes el turno de palabra no puedes iniciar un debate, porque el resto de compañeros también queremos preguntar".

Por todo ello, concluye: "Ni queremos echar a nadie, ni evitar que determinadas personas entren a la sala de prensa, lo que pedimos es que respeten las normas y sean educados".

María afirma que la reforma del reglamento va a salir adelante con los votos de todos los partidos salvo PP y Vox y contemplará sanciones como la retirada de la acreditación del Congreso "al menos de manera temporal".

El reglamento, informa, está previsto que esté funcionando a finales de junio. "Veremos si cumplen los plazos y si sirve, porque las normas también se las pueden saltar", asegura.