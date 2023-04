La periodista María Eugenia Yagüe ha intervenido en Más Vale Tarde este martes para explicar sus sensaciones sobre la llegada del rey emérito Juan Carlos I este miércoles a Sanxenxo (Pontevedra). "Lo que se desprende de este viaje es que hay tres fuentes de organización diferentes y un señor que hace lo que le da gana", ha explicado sobre la segunda visita del monarca tras instalarse en Abu Dabi.

Yagüe señala que hay confusión al respecto y no se dan informaciones claras. "La Casa Real dice una cosa, o no dice. El 'Times' de Londres publica que los reyes Sofía y Juan Carlos I están invitados (a la coronación de Carlos III), y por el otro lado nos dice que no...", ha detallado. Asimismo, no se sabe si el emérito pasará por Barcelona este miércoles por la mañana para despedirse de su amigo catalán Josep Cusí, que se encuentra delicado de salud.

Sobre la discreción pedida para las visitas tal como le pidió su hijo el rey Felipe VI, la periodista dice que "en su naturaleza no está el perfil bajo". "Le encanta que lo reconozcamos y está haciendo un poco lo que quiere. No está siguiendo las indicaciones de nadie", ha señalado.

Por otro lado, Yagüe ha hablado de cómo afecta esta discreción a la prensa: el club náutico "no se abrirá para la prensa, no habrá sala de prensa. No habrá agua, no habrá fruta". En definitiva, añade, no tendrán ese "trato tan acogedor porque han recibido mensajes de perfil bajo absolutamente". La periodista cree que esos dos mensajes provienen de la Casa Real y Moncloa.