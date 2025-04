María Eugenia Yagüe sentencia el libro que publicó Vargas Llosa durante su relación con Isabel Preysler: "Era medio porno"

Mario Vargas Llosa ha muerto hoy a los 89 años después de un tiempo afectado por varios problemas de salud. María Eugenia Yagüe hace en Más Vale Tarde un repaso a su vida y obra, desde los amores que marcaron sus novelas hasta sus polémicas más sonadas.

En el vídeo sobre estas líneas, Cristina Pardo valora la faceta como escritor del premio Nobel que, según ella, es "buenísimo", aunque admite que "a cada uno le gustarán más libros o menos libros, unos sí y otros no".

"Los últimos regulín", opina por su parte María Eugenia Yagüe, a lo que Cristina le responde que "a mi hay algunos que me gustan muchísimo y otros que se me hacen muy pesados", si bien no pone en duda que "él escribía maravillosamente bien".

"Redactar de maravilla", Reconoce Yagüe, que recuerda que el libro que se publicó durante la relación de Vargas Llosa con Isabel Preysler "era medio porno". "Porno malo", añade.