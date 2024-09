Javier Bardem estallaba en un homenaje a Bigas Luna, el director de la película en la que conoció a Penélope Cruz, después de sufrir lo que él consideraba "una encerrona". Lo que el actor pensaba que sería un acto íntimo con la hija del cineasta se había convertido en todo un evento patrocinado por una exclusiva marca de jamones de Jabugo con medios de comunicación convocados.

A raíz de esta polémica del actor, hay quien apoya su reacción, como Ramoncín y quien considera que podría haber actuado de otro modo. "Yo veo a Javier Bardem enfadado, me acuerdo de 'No es país para viejos' y no me gustaría estar en esa sala enfadándole", afirma Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas.

María Claver, por su parte, asegura que "yo personalmente no lo haría": "Me parece que son demasiado reivindicativos todo el rato", sostiene la periodista, que considera que el ganador del Oscar debería haberse callado "por respeto a la hija, que está tolerando ese formato". "Si haces el acto, luego no montas el show", sentencia.